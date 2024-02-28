Что кадровику и бухгалтеру надо сдать до 26 февраля

До 26.02.2024 необходимо сдать:

подраздел 1.1 ЕФС-1 на кадровые мероприятия в январе.

уведомление по ЕНП на земельный налог за 2023 год;

уведомление по ЕНП на транспортный налог за 2023 год;

уведомление по ЕНП на налог на имущество за 2023 год (по кадастровой стоимости);

уведомление по ЕНП на страховые взносы за январь;

уведомление по ЕНП на НДФЛ за период с 01.02.2024 по 22.02.2024;

декларация по налогу на имущество за 2023 год;

6-НДФЛ за 2023 год;

Про февральское уведомление по ЕНП мы подробно рассказывали тут.

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