Германия разрешила работать на софте SAP в России

Власти ФРГ разрешили экспортировать все немецкое программное обеспечение в Россию до 31 марта 2025 года.

Федеральное управление экономики и экспортного контроля ФРГ разрешило экспортировать в РФ немецкое программное обеспечение до 31 марта 2025 года. Об этом пишут «Ведомости».

Разрешение затронет в том числе и популярное программное обеспечение для промышленных компаний от фирмы SAP. Система позволяет настроить управление предприятием (ERP) и состоит из модулей для финансов, ресурсов, жизненного цикла оборудования, сбыта продукции.

Осуществление платежей по данному разрешению также возможно, так как само по себе получение средств от российских лиц, если они не являются подсанкционными и в цепочке платежа не участвуют подсанкционные банки, не запрещено, — сказала партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова.

В конце 2021 года 45% российских компаний использовали софт SAP. Среди крупного бизнеса эта доля достигала 60%.

В марте 2022 года SAP прекратила заключать новые контракты на продажу услуг и продуктов в России и отменила поддержку клиентов, которые попали в санкционные списки США и ЕС.