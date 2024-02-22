На подарки к 23 Февраля покупатели потратили на 19% больше денег

Ко Дню защитника Отечества вырос спрос на мужскую парфюмерию, строительные инструменты, смартфоны и наушники.

Число покупок ко Дню защитника Отечества, с 15 по 20 февраля 2024 года, выросло на 19% по сравнению в 2023 годом. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на исследование аналитического ресурса «Чек Индекс» оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Средний чек на подарочные сертификаты вырос на 31%, до 2 380 рублей.

Покупатели стали на 11% чаще приобретать абонементы в спортзал, оплачивать услуги гостиниц (на 36%) и туристических агентств (на 14%). Средняя стоимость путевки превысила 56,9 тыс. рублей.

Значительно вырос спрос на мужскую парфюмерию, одежду, обувь, строительные инструменты, смартфоны и наушники.

На 19% вырос средний чек при походе в баню, сауну и спа-центр. Траты достигли 3 140 рублей.