Многодетным семьям дадут скидку на обучение детей в вузах

Дети из многодетных семей смогут сэкономить 50% на оплате высшего образования. Льгота будет доступна при условии успешного прохождения вступительных испытаний.

В Госдуму внесли законопроект, который даст право многодетным семьям скидку 50% на оплату обучения детей в учреждениях высшего профессионального образования по программам бакалавриата и специалитета.

В настоящее время, на федеральном и региональном уровне, у родителей, воспитывающих трех и более детей отсутствуют льготы, предусматривающие получение высшего образования. ВУЗы не предоставляют льготы для детей из многодетных семей несмотря на то, что цены на обучение в учреждениях высшего профессионального образования остаются высокими, — сказано в пояснительной записке.

Привилегии получат только абитуриенты, которые успешно сдали вступительные экзамены, но не прошли на «бюджет» по конкурсу.