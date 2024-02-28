ФНС рассылает налоговые уведомления на уплату имущественных налогов по почте или через личный кабинет

Налоговики должны сформировать налоговое уведомление и направить его человеку не позднее 30 дней до наступления срока платежа. Срок платежа – 1 декабря. Значит, уведомление должно прийти до 1 ноября.
Налоговое уведомление может быть направлено:
по почте заказным письмом;
в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика;
в электронной форме через личный кабинет на Госуслугах.
Такое разъяснение дает ФНС в письме от 16.02.2024 № БС-2-21/2262@.
Кстати, в налоговое уведомление идут не только имущественные налоги, но и НДФЛ (например, при пересчете ставки с 13% на 15%). Такое разъяснение давал Минфин в письме от 22.09.2023 № 03-04-05/90572.
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