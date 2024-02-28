ФНС рассылает налоговые уведомления на уплату имущественных налогов по почте или через личный кабинет

Обязанность по исчислению имущественных налогов физлиц (транспортного, земельного, налога на имущество) возлагается на ФНС.

Налоговики должны сформировать налоговое уведомление и направить его человеку не позднее 30 дней до наступления срока платежа. Срок платежа – 1 декабря. Значит, уведомление должно прийти до 1 ноября.

Налоговое уведомление может быть направлено:

по почте заказным письмом;

в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика;

в электронной форме через личный кабинет на Госуслугах.

Такое разъяснение дает ФНС в письме от 16.02.2024 № БС-2-21/2262@.

Кстати, в налоговое уведомление идут не только имущественные налоги, но и НДФЛ (например, при пересчете ставки с 13% на 15%). Такое разъяснение давал Минфин в письме от 22.09.2023 № 03-04-05/90572.