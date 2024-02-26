❗ Меняют правила для накопительной пенсии

Проект Минтруда опубликован на федеральном портале.
Поправки по выплате накоплений ранее были внесены Федеральным законом от 25.12.2023 № 632-ФЗ.
Сейчас единовременно свои пенсионные накопления можно получить в 55/60 лет (в старый пенсионный возраст), если размер накопительной пенсии – менее 5% от размера страховой пенсии. Примеры расчета – здесь.
Будет не так.
Лимит будет не 5% от страховой пенсии, а 10% от прожиточного минимума пенсионера.
Новые правила заработают с 1 июля 2024 года.
Пример №1
Ивановой в августе 2024 год исполняется 55 лет. У нее есть пенсионные накопления – 316 800 руб.
Размер ее будущей страховой пенсии – 20 000 руб.
Прожиточный минимум пенсионера в 2024 году – 13 290 руб.
Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии в 2023 году –264 месяца.
Старые правила
Новые правила
Накопительная пенсия
316 800 / 264 = 1 200
Сравнительный показатель
20 000 х 5% = 1 000
13 290 х 10% = 1 329
Как будут выплачивать пенсионные накопления
В виде пенсии 1 200 руб. в месяц
Единовременно 316 800 руб.
Пример №2
Петровой в августе 2024 год исполняется 55 лет. У нее есть пенсионные накопления – 369 600 руб.
Размер ее будущей страховой пенсии – 30 000 руб.
Старые правила
Новые правила
Накопительная пенсия
369 600 / 264 = 1 400
Сравнительный показатель
30 000 х 5% = 1 500
13 290 х 10% = 1 329
Как будут выплачивать пенсионные накопления
Единовременно 369 600 руб.
В виде пенсии 1 400 руб. в месяц
Заказать форму СЗИ-ИЛС с данными о вашем стаже, баллах и пенсионных накоплениях можно через Госуслуги или личный кабинет на сайте СФР.
Комментарии1
Можно уточнить - где работала Петрова?