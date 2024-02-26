Пенсии

❗ Меняют правила для накопительной пенсии

Пенсионные накопления можно получить или единовременно, или в виде накопительной пенсии (1/264 от суммы накоплений в месяц). Правила для единовременной выплаты изменятся.
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Проект Минтруда опубликован на федеральном портале.

Поправки по выплате накоплений ранее были внесены Федеральным законом от 25.12.2023 № 632-ФЗ.

Сейчас единовременно свои пенсионные накопления можно получить в 55/60 лет (в старый пенсионный возраст), если размер накопительной пенсии – менее 5% от размера страховой пенсии. Примеры расчета – здесь.

Будет не так.

Лимит будет не 5% от страховой пенсии, а 10% от прожиточного минимума пенсионера.

Новые правила заработают с 1 июля 2024 года.

Пример №1

Ивановой в августе 2024 год исполняется 55 лет. У нее есть пенсионные накопления – 316 800 руб.

Размер ее будущей страховой пенсии – 20 000 руб.

Прожиточный минимум пенсионера в 2024 году – 13 290 руб.

Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии в 2023 году –264 месяца.

Старые правила

Новые правила

Накопительная пенсия

316 800 / 264 = 1 200

Сравнительный показатель

20 000 х 5% = 1 000

13 290 х 10% = 1 329

Как будут выплачивать пенсионные накопления

В виде пенсии 1 200 руб. в месяц

Единовременно 316 800 руб.

Пример №2

Петровой в августе 2024 год исполняется 55 лет. У нее есть пенсионные накопления – 369 600 руб.

Размер ее будущей страховой пенсии – 30 000 руб.

Старые правила

Новые правила

Накопительная пенсия

369 600 / 264 = 1 400

Сравнительный показатель

30 000 х 5% = 1 500

13 290 х 10% = 1 329

Как будут выплачивать пенсионные накопления

Единовременно 369 600 руб.

В виде пенсии 1 400 руб. в месяц

Заказать форму СЗИ-ИЛС с данными о вашем стаже, баллах и пенсионных накоплениях можно через Госуслуги или личный кабинет на сайте СФР.

Комментарии

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  • Ирина

    Можно уточнить - где работала Петрова?

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