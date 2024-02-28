Регистрация ИП

В ЕГРИП попадут сведения о главах КФХ

С 18 февраля 2024 года применяются новые формы регистрационных документов для ИП. Теперь бизнесмен может внести в ЕГРИП сведения о том, что он является главой крестьянского (фермерского) хозяйства.
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В частности, изменили такие формы:

  • «Заявление о госрегистрации физлица в качестве ИП» (форма № Р21001);

  • «Заявление о внесении изменений в сведения об ИП, содержащиеся в ЕГРИП» (форма № Р24001);

  • «Заявление о госрегистрации прекращения физлицом деятельности в качестве ИП» (форма № Р26001).

При регистрации ИП-главы КФХ в форме № Р21001 надо заполнить п.10 (проставить значение «1»).

При внесении изменений в ЕГРИП в отношении действующего ИП, являющегося главой КФХ, в заявлении по форме № Р24001 надо заполнить п.4 («1» - внести сведения, «2» - исключить сведения).

В 2021 году отменили форму № Р21002, и фермеры столкнулись с проблемой – в ЕГРИП никак не отражался статус главы КФХ. То есть, официально зарегистрироваться сельхозИП было нельзя. Теперь это исправили.

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