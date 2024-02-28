Мосбиржа за 2023 год заработала больше 60 млрд рублей

В 2023 году чистая прибыль Московской биржи по МСФО выросла на 67,5%. Об этом сказано на сайте торговой площадки.

Мосбиржа заработала 60,8 млрд рублей чистой прибыли в 2023 году, тогда как в 2022 году этот показатель был 36,3 млрд рублей.

Комиссионный доход торговой площадки увеличился до 52,2 млрд рублей. На это повлиял рост клиентской активности, запуск новых продуктов и услуг.

На срочном рынке в 2023 году было запущено 37 новых инструментов, объем торгов по которым составил 314 млрд рублей. В число новых инструментов вошли премиальные опционы, бессрочные фьючерсы на драгоценные металлы и индексы, а также фьючерсы на акции и валюту, — говорится в сообщении.

Доход торговой площадки от финансовых услуг вырос на 141,7%,