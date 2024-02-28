Лицензирование

Для оказания услуг по дезинфекции нужно получать лицензию с 1 марта 2025 года

Чтобы компании по уничтожению грызунов и насекомых успели подготовиться, срок обязательного лицензирования перенесли на 1 марта 2025 года. Изначально он был установлен на 1 сентября 2024 года.

Владимир Путин подписал закон, который переносит сроки обязательного лицензирования услуг по дезинфекции с 1 сентября 2024 года на 1 марта 2025 года.

Перенос сроков нужен для того, чтобы бизнес успел подготовиться к получению обязательных лицензий.

Компании, которые занимаются уничтожением насекомых, грызунов и проводят дезинфекцию помещений, должны с 1 марта 2025 года получать лицензию.

В срок с 1 сентября 2024 года по 1 января 2025 года такие организации должны подать заявления в лицензирующий орган. Может быть назначена выездная проверка, чтобы оценить соответствие лицензионным требованиям.

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Для оказания услуг по дезинфекции нужно получать лицензию с 1 марта 2025 года

Чтобы компании по уничтожению грызунов и насекомых успели подготовиться, срок обязательного лицензирования перенесли на 1 марта 2025 года. Изначально он был установлен на 1 сентября 2024 года.

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