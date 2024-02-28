Изменился порядок применения вычета при уплате сбора за пользование биоресурсами

Вычет при уплате сбора за пользование водными биологическими ресурсами можно получить без привязки к оформлению разрешения на добычу. Рыбаки смогут получить вычет сразу после вылова.

Теперь компании смогут подавать заявление для подтверждения обоснованности применения вычета без его привязки к оформлению разрешения на добычу на очередной год. Такой закон принял Владимир Путин.

Раньше, чтобы получить вычет, налогоплательщики были обязаны предоставить уведомление о подтверждении обоснованности применения вычета, полученное в предыдущем году в Росрыболовстве.

Закон позволит компаниям применять вычет не через год после освоения и переработки водных биоресурсов, а сразу после вылова и выпуска продукции из них.