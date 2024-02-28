🎓Вебинары для бухгалтера в марте: тренды проверок, новые правила по зарплате, исправление ошибок в отчетах ЕФС-1, РСВ, 6-НДФЛ, бюджетный учет, маркировка, управленка

Вебинар — простой способ разобраться в любом важном для бухгалтера вопросе. Потому что, во-первых, «Клерк» приглашает на свои вебинары экспертов-практиков, которые понятно и с примерами разберут любую тему, во-вторых, в чате можно задавать спикеру вопросы, он ответит на них в конце встречи.
Вы можете купить абонемент на все вебинары марта всего за 999 рублей.
Все вебинары марта 2024
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Ежемесячно мы проводим в среднем 20 вебинаров. Разбираем все темы, интересные бухгалтеру, кадровику, руководителю — от первички до отчетности и проверок.
Присоединяйтесь к дружному сообществу «Клерка» и получайте профессиональные знания по доступной цене.
Все эти вебинары и более 600 записей прошедших трансляций бесплатно доступны подписчикам Клерк.Премиум.
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