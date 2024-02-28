Модульбанк перестал переводить деньги в долларах и евро

Клиенты попавшего под санкции Модульбанка больше не могут переводить средства в долларах и евро.

Клиентам Модульбанка больше недоступны денежные переводы в долларах и евро. Об этом сказано в телеграм-канале кредитной организации.

Доллары и евро. На текущий момент нет возможности отправлять и принимать переводы. Мы занимаемся поиском альтернативных решений и сообщим, когда будут новости. Напоминаем, что мы не рекомендуем держать остатки в долларах и евро в связи с санкционными рисками, — говорится в сообщении.

Переводы в остальных локальных валютах и в рублях проходят в штатном режиме. Также клиенты банка могут без ограничений переводить юани в любой банк РФ или Китая.

На прошедшей неделе Минфин США внес Модульбанк в SDN-лист.