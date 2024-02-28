НКО, которые которые поддерживают семьи, детей и бездомных животных, смогут рассчитывать на господдержку

Еще больше социально ориентированных НКО получат финансовую поддержку от государства. На помощь могут рассчитывать организации, которые поддерживают семьи, бездомных животных и детей, оставшихся без попечения родителей.

Владимир Путин подписал закон, по которому государственную поддержку будут оказывать социально ориентированным НКО (СОНКО), которые занимаются защитой семьи, детей и помогают бездомным животным.

Господдержку получат некоммерческие организации по защите семьи, материнства, отцовства и детства, а также те, кто организует мероприятия для поддержки детей, оставшихся без попечения родителей.

В перечень СОНКО также будут включены организации, которые помогают бездомным животным, пресекают жестокое обращение с питомцами, организуют и содержат приюты.

В 2022 году государство оказало финансовую поддержку 6 838 СОНКО, из федерального бюджета выделили 344,5 млрд рублей.