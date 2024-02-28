НКО, которые которые поддерживают семьи, детей и бездомных животных, смогут рассчитывать на господдержку

Владимир Путин подписал закон, по которому государственную поддержку будут оказывать социально ориентированным НКО (СОНКО), которые занимаются защитой семьи, детей и помогают бездомным животным.
Господдержку получат некоммерческие организации по защите семьи, материнства, отцовства и детства, а также те, кто организует мероприятия для поддержки детей, оставшихся без попечения родителей.
В перечень СОНКО также будут включены организации, которые помогают бездомным животным, пресекают жестокое обращение с питомцами, организуют и содержат приюты.
В 2022 году государство оказало финансовую поддержку 6 838 СОНКО, из федерального бюджета выделили 344,5 млрд рублей.
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