В Яндекс ID можно авторизоваться по лицу или отпечатку пальца

Теперь пользователи сервисов от «Яндекс» получат доступ к ресурсам без пароля. Войти на сайты можно по отпечатку пальца или по лицу. Об этом сказано на сайте компании.
Для подключения новой функции нужно войти в личный кабинет Яндекс ID и в разделе «Вход по лицу или отпечатку» создать ключ.
У одного аккаунта может быть до десяти ключей для разных устройств — не только смартфонов, но и, например, умных часов или USB-ключей YubiKey для ПК, — говорится в сообщении.
У Яндекс ID нет доступа к информации о лице и отпечатке пользователя — эти данные хранятся только на устройстве и никуда не передаются.
Также войти в сервисы «Яндекса» без пароля можно через приложение «Яндекс Ключ». Там доступны варианты авторизации по одноразовому коду, по QR и с помощью выбора картинки.
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