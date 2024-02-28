В Яндекс ID можно авторизоваться по лицу или отпечатку пальца

Пользователям больше не придется запоминать пароли от сервисов «Яндекс». В личном кабинете Яндекс ID появилась авторизация по лицу или отпечатку пальца.

Теперь пользователи сервисов от «Яндекс» получат доступ к ресурсам без пароля. Войти на сайты можно по отпечатку пальца или по лицу. Об этом сказано на сайте компании.

Для подключения новой функции нужно войти в личный кабинет Яндекс ID и в разделе «Вход по лицу или отпечатку» создать ключ.

У одного аккаунта может быть до десяти ключей для разных устройств — не только смартфонов, но и, например, умных часов или USB-ключей YubiKey для ПК, — говорится в сообщении.

У Яндекс ID нет доступа к информации о лице и отпечатке пользователя — эти данные хранятся только на устройстве и никуда не передаются.

Также войти в сервисы «Яндекса» без пароля можно через приложение «Яндекс Ключ». Там доступны варианты авторизации по одноразовому коду, по QR и с помощью выбора картинки.