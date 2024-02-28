Жители новых регионов получили больше 2 млн российских паспортов

За получением паспорта гражданина РФ обратились около 83% жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Российские паспорта оформили больше 2 млн жителей новых регионов. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на начальника управления ГУ МВД по Ростовской области Олега Агаркова.

Одной из приоритетных задач является документирование жителей наших новых субъектов. 166 сотрудников Управления по вопросам приема в гражданство выполняли служебные задачи на новых территориях. На настоящее время уже выдано свыше двух миллионов паспортов новым гражданам Российской Федерации, — сказал Олег Агарков.

В сентябре 2023 года представитель МВД Ирина Волк заявила, что с октября 2022 года российские документы получили 2,2 млн жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Всего за получением паспорта РФ обратились около 83% жителей новых регионов.