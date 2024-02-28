⚡️Итоги дня: переводчик от «Яндекса» стал лучшим, экс-депутата выпроводили из самолета, а россияне стали чаще покупать красивые телефонные номера

Подготовили самые интересные новости за 27 февраля в кратком дайджесте:
«Яндекс Переводчик» признан мировым лидером по качеству перевода с английского на русский.
Экс-депутата сняли с рейса авиакомпании «Победа». Причиной конфликта стало то, что мужчина, имеющий плотное телосложение, не смог пристегнуться. Прокуратура начала проверку.
Журналисты The Economist узнали, что в США людям с ожирением платят меньше, чем их коллегам без проблем с лишним весом. Совокупная недоплата полным составляет около 30 млрд долларов в год.
«Автоваз» начал тестовую сборку пассажирских версий Lada Largus. До мая планируется произвести около 80 автомобилей.
Кабмин хочет с 1 марта на полгода запретить экспорт бензина. Еще одной мерой может стать увеличение норматива продаж дизеля на бирже до 16%.
Продажи красивых телефонных номеров в 2023 году выросли на 84%.
В два раза сократилось число выявленных поддельных денег. Центробанк в 2023 году нашел 12,4 тыс. поддельных купюр и монет.
Tesla может приостановить свое производство в ФРГ из-за превышения допустимых норм загрязнения окружающей среды.
Послание президента Федеральному собранию будут показывать в 23 кинотеатрах 20 городов РФ.
Напишите в комментариях, какие сегодняшние события вас заинтересовали больше всего!
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