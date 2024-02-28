Центробанк добавил первую компанию в реестр операторов по приему платежей

Если операторы платежей до 1 октября 2024 года не подадут сведения о себе в реестр Центробанка, то они не смогут работать.

ООО «Цифровые инновации» стало первой компанией, которую Центробанк включил в реестр операторов по приему платежей. Об этом сказано на сайте регулятора.

Операторы обеспечивают предоставление услуг по приему наличных платежей как через кассу, так и с использованием платежных терминалов и позволяют гражданам оплачивать товары, услуги (например, жилищно-коммунальные услуги, услуги связи, телевидения и Интернета), а также совершать обязательные платежи, — говорится в сообщении.

1 октября 2023 года вступил в силу закон, по которому операторы приема платежей не смогут работать, если их нет в реестре. Центробанк установил переходный период до 1 октября 2024 года. За это время компании должны подать сведения в Банк России.