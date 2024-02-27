👷🍜 Если вы работаете, пока ваш коллега обедает, вам за это не доплатят

Речь идет о случае, когда два человека работают в одну смену и один из них ушел на обед. В это время второй работник остался один, но доплату за это он не получит.
Такое разъяснение дает Роструд.
Оплачивают за работу при временном отсутствии коллеги.
Под временным отсутствием понимается отсутствие работника:
в связи с болезнью;
в связи с отпуском;
в связи с командировкой;
по другим причинам, когда работник не выходит на работу, а за ним сохраняется место работы.
Во время обеда работник не является временно отсутствующим, поэтому работодатель не обязан производить доплату другому, находящемуся в это время на рабочем месте.
Комментарии2
кароче... один всё время жрёт, другой всё время работает. Получают...
Тот который жрёт по логике вещей должен больше получать! У него затрат больше!
А тот который работает - ему можно и вовсе не платить: всё равно ему деньги тратить не на что
Очередная фигня какая-то придуманная самим рос-туда-сюда-обратно....
Второй вообще никогда не ест?