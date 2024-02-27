👷🍜 Если вы работаете, пока ваш коллега обедает, вам за это не доплатят

Работнику, который выполняет обязанности временно отсутствующего коллеги, должны платить за совмещение. Но обед – это не временное отсутствие и за него доплачивать не будут.

Речь идет о случае, когда два человека работают в одну смену и один из них ушел на обед. В это время второй работник остался один, но доплату за это он не получит.

Такое разъяснение дает Роструд.

Оплачивают за работу при временном отсутствии коллеги.

Под временным отсутствием понимается отсутствие работника:

в связи с болезнью;

в связи с отпуском;

в связи с командировкой;

по другим причинам, когда работник не выходит на работу, а за ним сохраняется место работы.

Во время обеда работник не является временно отсутствующим, поэтому работодатель не обязан производить доплату другому, находящемуся в это время на рабочем месте.