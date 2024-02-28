🚗 Автошкола может платить пониженные страховые взносы

Но должно соблюдаться условие о доли доходов, пишет Минфин в письме от 12.02.2024 № 03-15-06/11596.
Не менее 70% всех доходов образовательной организации за предыдущий год должны составлять такие доходы:
целевые поступления на содержание НКО и ведение ей уставной деятельности;
гранты для образовательной деятельности;
от образовательной деятельности по коду ОКВЭД 85.
У автошкол-НКО ОКВЭД – 85.42.1 «Деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств». Это код входит в группу 85.
Таким образом, некоммерческая автошкола на УСН может платить взносы по тарифу 7,6%, если доля «профильных» доходов – не менее 70%
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