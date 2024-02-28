Центробанк включил в реестр операторов по приему платежей первую компанию — крымское ООО «Цифровые инновации», соответствующее уведомление появилось на сайте регулятора. По указу ЦБ, в реестр могут быть внесены организации, зарегистрированные только на территории России. К тому же, офшорным организациям может принадлежать только до 10% акций компании.
Закон о формировании реестра операторов по приему платежей, которые предоставляют услуги по приему наличных через кассу и через платежные терминалы, вступил в силу 1 октября 2023 года. Соответствующие компании вправе осуществлять деятельность без внесения в реестр до октября 2024 года. Деятельность подобных организаций, как правило, связана с оплатой товаров и услуг, например, жилищно-коммунальных, услуг связи, телевидения и интернета, а также — с оплатой обязательных платежей. Ранее учет операторов по приёму платежей вел Росфинмониторинг. На данный момент полномочия переданы ЦБ, к тому же регулятор получил возможность подавать иски о ликвидации юрлиц платежных агентов, которые не внесены в реестр в Арбитражный суд.
ООО «Цифровые инновации» зарегистрирована в Севастополе и имеет там четыре терминала. Компания предлагает услуги по оплате за ЖКУ, получение справок об отсутствии задолженности по лицевому счету, передаче показания приборов учета, формирование и доставка единого платежного документа с учетом льгот и субсидий, так же сбор и передача в органы регистрационного учета документов для регистрации граждан.
Комментарии7
немного не поняла название статьи: "ЦБ усиливает контроль за наличными расчетами граждан"
Абы кто не сможет принимать наличные.
Этим вскоре смогут заниматься только те, кто состоит в каком-то сообществе. А-ля СРО с элементом монополизации.
Судя по тому, что творится у нас в Севастополе с этими новоиспеченными Цифровыми инновациями, крыша у них влиятельная. До этого платежи за коммуналку принимал ГУП, принадлежащий городу. Теперь все деньги через эту мутную частную контору. Второй месяц заканчивается, не могут корректные начисления сделать. Народ жалуется, что у них площади квартир увеличились😆
Вначале этот народ в три горла съел яйца, а теперь стены своих квартир начал раздвигать... Вот хулиганы!
Класс!!!
VadimBA, так контроль не за гражданами (они и так подконтрольны) куда уж больше, а за организациями.
к чему эта "прокладка" для разрешения принимать наличку? постепенно внедряют в общество мысль, что оплата наличкой - это что-то из ряда вон выходящее, на что нужно отдельное разрешение, танцы с бубнами, членские взносы в какую -то фирму? начали пытаться внедрять в общество мысль, что оплата наличкой - это нечто из ряда вон выходящее? стигматизируют это, а там и до статьи в ук недалеко...