ЦБ усиливает контроль за наличными расчетами граждан

Центробанк включил в реестр операторов по приему платежей первую компанию — крымское ООО «Цифровые инновации», соответствующее уведомление появилось на сайте регулятора. По указу ЦБ, в реестр могут быть внесены организации, зарегистрированные только на территории России. К тому же, офшорным организациям может принадлежать только до 10% акций компании.

Закон о формировании реестра операторов по приему платежей, которые предоставляют услуги по приему наличных через кассу и через платежные терминалы, вступил в силу 1 октября 2023 года. Соответствующие компании вправе осуществлять деятельность без внесения в реестр до октября 2024 года. Деятельность подобных организаций, как правило, связана с оплатой товаров и услуг, например, жилищно-коммунальных, услуг связи, телевидения и интернета, а также — с оплатой обязательных платежей. Ранее учет операторов по приёму платежей вел Росфинмониторинг. На данный момент полномочия переданы ЦБ, к тому же регулятор получил возможность подавать иски о ликвидации юрлиц платежных агентов, которые не внесены в реестр в Арбитражный суд.