🎓Вебинар. Бухучет в 2024 году: кто имеет право вести упрощенный учет + практика по ФСБУ. 12 марта в 11:00 мск!

Минфином РФ введены в практику новые ФСБУ и согласно им субъекты, которые имеют право на упрощенные способы бухучета, включая упрощенную бухгалтерскую отчетность, могут некоторые положения ФСБУ не применять. Разберемся в каких ФСБУ есть такие послабления и как их можно применять.
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Спикер — Анна Тетерлева, к.э.н., доцент, аттестованный аудитор, почетный член АССА (Великобритания), директор аудиторской компании ООО «Финансовые технологии — Аудит», эксперт по аудиту, бухучету и МСФО.
На вебинаре разберем:
1) Субъекты, имеющие право ведения бухучета в упрощенном виде, и исключения из данного перечня.
2) Сводный анализ влияния новых ФСБУ на упрощенный бухучет.
3) ФСБУ 5/2019 «Запасы»:
Учет запасов для управленческих нужд.
Особенности определения фактической себестоимости запасов при приобретении запасов и на отчетную дату.
4) ФСБУ 6/2020 «Основные средства»:
Формирование первоначальной стоимости основных средств в отдельных случаях.
Ограниченный перечень информации, подлежащий раскрытию.
5) ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»:
Специфика определения фактических затрат при признании капитальных вложений.
Особенности оценки капитальных вложений в отдельных случаях.
Ограниченный перечень информации, подлежащий раскрытию.
6) ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»:
Условия, при которых арендатор может не признавать ППА и обязательства по аренде.
Особенности расчета фактической стоимости ППА у арендатора.
Порядок учет аренды для арендодателя.
7) ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы»:
Формирование первоначальной стоимости нематериальных активов в отдельных случаях.
Ограниченный перечень информации, подлежащий раскрытию.
Порядок перехода на ФСБУ 14/2022 в 2024 году.
Ждем вас на вебинаре 12 марта в 11:00 мск!
Запись вебинара будет бесплатно доступна тем, кто записался на него, и всем подписчикам Клерк.Премиум!
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