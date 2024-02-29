ФСБУ

🎓Вебинар. Бухучет в 2024 году: кто имеет право вести упрощенный учет + практика по ФСБУ. 12 марта в 11:00 мск!

Разберитесь, кто имеет право на упрощенные способы бухучета, включая упрощенную бухгалтерскую отчетность и как применять новые ФСБУ этим субъектам.
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Минфином РФ введены в практику новые ФСБУ и согласно им субъекты, которые имеют право на упрощенные способы бухучета, включая упрощенную бухгалтерскую отчетность, могут некоторые положения ФСБУ не применять. Разберемся в каких ФСБУ есть такие послабления и как их можно применять.

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Спикер — Анна Тетерлева, к.э.н., доцент, аттестованный аудитор, почетный член АССА (Великобритания), директор аудиторской компании ООО «Финансовые технологии — Аудит», эксперт по аудиту, бухучету и МСФО.

На вебинаре разберем:

1) Субъекты, имеющие право ведения бухучета в упрощенном виде, и исключения из данного перечня.

2) Сводный анализ влияния новых ФСБУ на упрощенный бухучет.

3) ФСБУ 5/2019 «Запасы»:

  • Учет запасов для управленческих нужд.

  • Особенности определения фактической себестоимости запасов при приобретении запасов и на отчетную дату.

4) ФСБУ 6/2020 «Основные средства»:

  • Формирование первоначальной стоимости основных средств в отдельных случаях.

  • Ограниченный перечень информации, подлежащий раскрытию.

5) ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»:

  • Специфика определения фактических затрат при признании капитальных вложений.

  • Особенности оценки капитальных вложений в отдельных случаях.

  • Ограниченный перечень информации, подлежащий раскрытию.

6) ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»:

  • Условия, при которых арендатор может не признавать ППА и обязательства по аренде.

  • Особенности расчета фактической стоимости ППА у арендатора.

  • Порядок учет аренды для арендодателя.

7) ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы»:

  • Формирование первоначальной стоимости нематериальных активов в отдельных случаях.

  • Ограниченный перечень информации, подлежащий раскрытию.

  • Порядок перехода на ФСБУ 14/2022 в 2024 году.

Ждем вас на вебинаре 12 марта в 11:00 мск!

Запись вебинара будет бесплатно доступна тем, кто записался на него, и всем  подписчикам Клерк.Премиум!

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