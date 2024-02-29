💥Справка о сальдо ЕНС станет более понятной. Расскажем, что изменится

ФНС хочет внести в справку о наличии положительного, отрицательного или нулевого сальдо ЕНС дополнительные сведения. Проект приказа размещен на портале проектов.
Какие дополнительные сведения могут появиться:
в приложении 1:
в таблицу 1 внесут графу для указания просроченного непогашенного остатка долга по графику мирового соглашения;
приостановленный долг разобьют на две графы: для задолженности в связи с введением процедуры банкротства, и задолженности к взысканию по решению суда или ВНО;
появятся две таблицы: для детализации задолженности, приостановленной в связи с введением процедуры банкротства, и детализации просроченного непогашенного остатка задолженности по графику мирового соглашения;
вприложение 2 добавят строку для сальдо по пени на 01.01.2023;
появится новое приложение 3 с детализацией сведений положительного сальдо ЕНС;
добавят приложение 4 с информацией о предстоящих и зарезервированных платежах.
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