Сальдо ЕНС

💥Справка о сальдо ЕНС станет более понятной. Расскажем, что изменится

Налоговики предлагает добавить в справку дополнительные сведения в справку о наличии положительного, отрицательного или нулевого сальдо ЕНС.
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ФНС хочет внести в справку о наличии положительного, отрицательного или нулевого сальдо ЕНС дополнительные сведения. Проект приказа размещен на портале проектов.

Какие дополнительные сведения могут появиться:

  • в приложении 1:

    • в таблицу 1 внесут графу для указания просроченного непогашенного остатка долга по графику мирового соглашения;

    • приостановленный долг разобьют на две графы: для задолженности в связи с введением процедуры банкротства, и задолженности к взысканию по решению суда или ВНО;

    • появятся две таблицы: для детализации задолженности, приостановленной в связи с введением процедуры банкротства, и детализации просроченного непогашенного остатка задолженности по графику мирового соглашения;

  • вприложение 2 добавят строку для сальдо по пени на 01.01.2023;

  • появится новое приложение 3 с детализацией сведений положительного сальдо ЕНС;

  • добавят приложение 4 с информацией о предстоящих и зарезервированных платежах.

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