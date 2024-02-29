Налоговики напомнили, кому придется использовать электронную доверенность с 1 марта

Представители ФНС в своей ТГ-канале напомнили, кого коснутся новые правила.
Использовать электронную доверенность с 1 марта будут должны компании, у которых среднесписочная численность за предыдущий год превысила 100 сотрудников. А также компании и предприниматели, которые обязаны представлять налоговую отчетность в электронной форме по ТКС через оператора электронного документооборота.
Если доверенность от них после 1 марта поступит в другом виде, то инспекторы могут отказать в приеме.
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