Налоговики напомнили, кому придется использовать электронную доверенность с 1 марта

Самые тупые, смешные и странные собеседования на должность бухгалтера

Когда я решила написать этот пост, я пошла в наш телеграм-канал КУБ и задала там вопрос про собеседования. На пост ответил один человек))) Но, что интересно — гораздо больше сообщений прилетело в личку. Многие не хотели раскрывать свою личность и просили сохранить анонимность, но добро на публикацию историй дали. Если честно, я в шоке.