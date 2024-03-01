🎓Вебинар: Как разработать финансовую модель для бизнеса. 15 марта в 11:00 мск!

Освойте навыки финансового моделирования, сделайте финмодель бизнеса и повысьте свою ценность как специалиста.

Финансовое моделирование позволяет управлять деньгами компании и прогнозировать ее развитие. Руководителю необходимо иметь эти данные чтобы выстраивать бизнес-процессы. На вебинаре научимся собирать финансовую модель и выясним чем она может помочь бизнесу.

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Спикер — Евгения Аптюшева, основатель международного консалтингового агентства «UP CONSULTING», главный бухгалтер, консультант по налогам. Эксперт федеральных каналов, спикер образовательных программ.

На вебинаре разберем:

С чего начать формировать финансовую модель бизнеса.

Какие данные нужны для формирования финансовой модели.

Кто отвечает за данные финансовой модели.

Как собрать финансовую модель бизнеса.

Пошаговая инструкция по составлению Финмодели.

Бонус от спикера — гайд с пошаговой инструкцией: «Финансовая модель для бизнеса».

Ждем вас на вебинаре 15 марта в 11:00 мск!

Запись вебинара будет бесплатно доступна тем, кто записался на него, и всем подписчикам Клерк.Премиум!