Вебинары для бухгалтеров

🎓Вебинар: Как разработать финансовую модель для бизнеса. 15 марта в 11:00 мск!

Освойте навыки финансового моделирования, сделайте финмодель бизнеса и повысьте свою ценность как специалиста.
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Финансовое моделирование позволяет управлять деньгами компании и прогнозировать ее развитие. Руководителю необходимо иметь эти данные чтобы выстраивать бизнес-процессы. На вебинаре научимся собирать финансовую модель и выясним чем она может помочь бизнесу.

Успейте приобрести вебинар со скидкой 79%, всего за 399 рублей!

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Спикер — Евгения Аптюшева, основатель международного консалтингового агентства «UP CONSULTING», главный бухгалтер, консультант по налогам. Эксперт федеральных каналов, спикер образовательных программ.

На вебинаре разберем:

  • С чего начать формировать финансовую модель бизнеса.

  • Какие данные нужны для формирования финансовой модели.

  • Кто отвечает за данные финансовой модели.

  • Как собрать финансовую модель бизнеса.

  • Пошаговая инструкция по составлению Финмодели.

Бонус от спикера — гайд с пошаговой инструкцией: «Финансовая модель для бизнеса».

Ждем вас на вебинаре 15 марта в 11:00 мск!

Запись вебинара будет бесплатно доступна тем, кто записался на него, и всем  подписчикам Клерк.Премиум!

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ФСБУ

Почему важно соблюдать новые требования к годовой отчетности

В бухгалтерском учете появились новые ФСБУ, которые нужно применять. Не забудьте включить их в годовую отчетность за 2023 год, чтобы не получить штрафы за искажение показателей!

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Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Обучение для бухгалтеров

📢 Внимание: 1 марта — старт всех потоков на профкурсах. Присоединяйтесь!

Начните весну с правильным настроем: запишитесь на курсы повышения квалификации Клерка с выгодой до 87%.

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Логотип ITCOM
ITCOM
Автоматизация управленческого учета

Какое решение 1С выбрать для ведения управленческого учета

Насколько эффективным будет управление предприятием, зависит от информации, которая доступна владельцам бизнеса и топ-менеджерам. Сведения, которые нужны для принятия решений, заинтересованные лица получают на основе данных управленческого учета (УУ). 

Какое решение 1С выбрать для ведения управленческого учета
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Календарь вебинаров

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Лучшие спикеры, новый каждый день
Страховые взносы

Представители цифровых платформ не хотят платить страховые взносы

Wildberries, Ozon, «Яндекс», «СберМаркет» и «Авито» намерены уйти от уплаты страховых взносов. В законе могут прописать, что курьеры, таксисты и сборщики заказов должны сами делать добровольные отчисления на пенсию, страховку и пособия.

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Логотип Правовой эксперт
Правовой эксперт

Кто такой самозанятый и как с ним работать безопасно для бизнеса

По пунктам разбираемся, кто может применять НПД, какие риски сотрудничества с самозанятым можно выделить и как наладить безопасное сотрудничество.

Кто такой самозанятый и как с ним работать безопасно для бизнеса
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Коллекторы

Навязчивых коллекторов начнут штрафовать до 2 млн рублей

Коллекторы, сотрудники банков и МФО по взысканию просроченной задолженности теперь будут нести административную ответственность за беспокойство должников в неположенное время, за навязчивые звонки и сообщения.

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Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Логотип Клерк
Клерк
ФСБУ НМА

Как компаниям с упрощенным учетом применять ФСБУ «Нематериальные активы»

Организациям, которые используют упрощенный учет, легче применять новый ФСБУ 14/2022 НМА, так как для них действует целый ряд послаблений. Расскажем, о каких преимуществах речь и кто имеет право ими воспользоваться.

Как компаниям с упрощенным учетом применять ФСБУ «Нематериальные активы»
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Логотип Моё дело
Моё дело
Больничные

Болейте на здоровье: как рассчитать и оплатить больничный в 2024 году

При расчёте больничного в 2024 году учитывайте новый МРОТ — он влияет на величину среднего дневного заработка. Подробно и на примерах рассказали о том, что еще нужно знать работодателю о пособиях по временной нетрудоспособности.

Болейте на здоровье: как рассчитать и оплатить больничный в 2024 году
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Трудовое право

Как отдыхаем в марте 2024: будут длинные выходные

Эту неделю придется доработать полностью, а следующая рабочая неделя будет короче.

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Вебинары для бухгалтеров

🎓Вебинар: Как разработать финансовую модель для бизнеса. 15 марта в 11:00 мск!

Освойте навыки финансового моделирования, сделайте финмодель бизнеса и повысьте свою ценность как специалиста.

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УСН

Бухгалтеры по-разному учитывают материалы в расходах по УСН: опрос

При УСН «доходы минус расходы» для включения в расходы стоимости материалов (не путайте с товарами) необходимо выполнение двух условий: поступление материалов и оплата за них.

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Логотип Projecto.pro
Projecto.pro
Тайм-менеджмент

Управление продолжительностью проекта. Популярные методики

Любой проект ограничен по времени. Реализация не может быть определена с исключительной точностью. Это обусловлено тем, что на процесс влияют внешние факторы, определенные риски и в некоторой части внутренние аспекты. Рассмотрим, возможно ли контролировать продолжительность проекта и как научиться управлять временем реализации.

Управление продолжительностью проекта. Популярные методики
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Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
НДФЛ

НДФЛ предложили повысить до 25%. Бухгалтеры говорят, что налог надо отменять для бедных

Очередной законопроект с прогрессивной шкалой НДФЛ собираются внести в Госдуму депутаты от «Справедливой России». А вот бухгалтеры считают, что если зарплата не дотягивает до прожиточного минимума, то налога не должно быть вообще.

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Социальный вычет

Налог на проценты с вкладов можно использовать для получения вычетов

Резиденты РФ могут получить социальный, инвестиционный или имущественный вычет, если они заплатили налог по доходам от вкладов.

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Логотип Александр Андрианов
Александр Андрианов
Налоговые проверки

Годовая (финансовая) отчетность банка. Как отражать в бухучете результаты налоговой проверки

В течение отчетного 2023 года в Банке проводилась выездная налоговая проверка за 2019 — 2021 годы, начатая 30.12.2022 года и оконченная 29.12.2023 года, что подтверждается справкой о проведенной выездной налоговой проверке.

Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»
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Логотип Наталия Лукина
Наталия Лукина
Карьера бухгалтера

Главбух — гонец с плохими новостями. История бухгалтера, решившего уйти из профессии

Мы нашли нашего пользователя-главбуха, которая продавала подписку Клерк.Премиум+Консультации. Выяснилось, что она решила оставить профессию бухгалтера и перешла в другую сферу. Мы выяснили, почему специалисты уходят из бухгалтерии. Читайте, ставьте лайки и делитесь своим мнением.

Главбух — гонец с плохими новостями. История бухгалтера, решившего уйти из профессии
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Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

На какой КБК нужно перечислять НДС в феврале 2024 года?

Добрый день. Мое сообщение для обсуждения )) Как вы думаете, на какой КБК нужно оплачивать НДС в феврале 2024г.? Дайте, пожалуйста, реквизиты нормативного документа, если у вас есть

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Валюта

Незаконные перевозки валюты сократились в 2,5 раза

Таможенники в 2023 году возбудили 82 уголовных дела, связанных с незаконной перевозкой наличной валюты.

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Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Логотип Оксана Донцова
Оксана Донцова
Бухгалтерские программы

Третье Правило Волшебника. Хроники перехода с 7-ки на 8-ку

«Страсть правит разумом». Как я писала в статье «Второе Правило Волшебника», ИТ-Ангелы берут на себя  роль Искателей Истины в заколдованной фирме, в самом сакральном месте — кассе.

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Логотип Иван Шестак
Иван Шестак
Налоги, взносы, пошлины

Топ-5 проблем с налогами, которые возникают у бизнеса. На что обратить внимание бухгалтеру

Одна из ключевых сложностей в бизнесе — это налоги. Самостоятельно разобраться в тонкостях налогообложения собственнику бывает сложно. Поэтому возникают проблемы с неправильным пониманием обязательств, ошибки в декларациях и задержки с уплатой. Халатное отношение к этой сфере ведёт к потере бизнеса.

Топ-5 проблем с налогами, которые возникают у бизнеса. На что обратить внимание бухгалтеру
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