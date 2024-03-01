Обучение для бухгалтеров

📢 Внимание: 1 марта — старт всех потоков на профкурсах. Присоединяйтесь!

Начните весну с правильным настроем: запишитесь на курсы повышения квалификации Клерка с выгодой до 87%.
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В 2024 году вступили в силу более 300 нововведений: новые ФСБУ, поправки в налоговый и трудовой кодекс, новые формы отчетности… и это только вершина айсберга. Чтобы оставаться востребованным специалистом, вы должны быть в курсе последних изменений и уметь их применять в работе. 

Получите необходимую и актуальную информацию на курсах «Клерка». Сегодня — последний день, когда можно записаться на курсы повышения квалификации и переподготовки со скидками. Обучение начинается 1 марта.

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Топ-4 самых востребованных курсов

1. Бухгалтер по зарплате

Вы научитесь рассчитывать зарплату, отпускные, больничные пособия, составлять трудовые договоры и ГПХ, экономить зарплатные налоги законно и защищать компанию во время проверок.

Получите официальный красный диплом на 256 ак. часов. Внесем его в госреестр Рособрнадзора.

Цена: 6 900 вместо 28 600 рублей. Скидка 76%. Записаться

2. Главный бухгалтер на УСН

Освоите все, что нужно для работы на УСН в 2024 году. После курса сможете, корректно вести бухгалтерский учет при УСН, вести документооборот, работать по новым ФСБУ, формировать все виды отчетности.

Получите официальный красный диплом на 256 ак. часов. Внесем его в госреестр Рособрнадзора.

Цена: 7 600 вместо 28 600 рублей. Скидка 76%. Записаться

3. ФСБУ-2024, что бухгалтеру перестроить в работе: Аренда, НМА, ОС, Капвложения, Документооборот, Запасы, Инвентаризация

После обучения вы сможете вести учет по новым правилам, использовать в работе все ФСБУ и не бояться сложных формулировок.

Получите официальное удостоверение на 144 ак. часов. Внесем его в госреестр ФИС ФРДО.

Цена: 5 599 вместо 20 900 рублей. Скидка 73%. Записаться

4. Кадровик с нуля

Научитесь вести кадровый учет по правилам 2024 года: увольнять и принимать сотрудников, вести воинский учет, оформлять все виды рабочего времени, отпусков, пособий, работать в 1С: ЗУП.

Получите официальный красный диплом на 256 ак. часов. Внесем его в госреестр Рособрнадзора.

Цена: 7 300 вместо 32 890 рублей. Скидка 77%. Записаться

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Доступное образование на «Клерке» — спасение для бухгалтера в вечно меняющихся правилах!

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DAS Group
Воинский учет

Воинский учет в организации. Ответы на самые популярные вопросы

С 1 октября 2023 года штрафы за нарушения в сфере воинского учета достигают полумиллиона рублей. Поэтому каждой организации важно обеспечить его ведение по всем правилам. Отвечаем на самые распространенные вопросы, которые возникают у работодателей в отношении воинского учета.

Воинский учет в организации. Ответы на самые популярные вопросы
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Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Банки

Обменять юани теперь можно в банкоматах «Тинькофф»

Услуга по обмену юаней появилась в банкоматах «Тинькофф». На получение наличной валюты не действуют ограничения ЦБ и лимиты по снятию средств через банкоматы.

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Логотип Наталия Лукина
Наталия Лукина
Законопроекты

Сосункам тут не рады! Депутаты хотят ввести штраф за запрет на кормление грудью в общественных местах

Кормление ребенка грудью в кафе и в фитнес-центре привело к скандалу поистине государственных масштабов. Депутаты решили положить этому конец и скоро внесут законопроект, который защитит кормящих в общественных местах матерей. За ущемление их прав законодатели хотят ввести штрафы.

Сосункам тут не рады! Депутаты хотят ввести штраф за запрет на кормление грудью в общественных местах
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Календарь вебинаров

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Лучшие спикеры, новый каждый день
Инвестиции

У россиян появится новый инструмент для сбережений

Безотзывный сберегательный сертификат позволит вкладывать деньги в банк на срок больше трех лет с высокой доходностью.

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Проверки

Вместо моратория на проверки бизнеса будет риск-ориентированный подход

В последние годы на проверки бизнеса вводили мораторий. Эту систему поменяют.

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Трудовые отношения

С какими рисками кадровой оптимизации столкнутся работодатели в 2024 году

Сейчас Минтруд начал активно бороться с нелегальной занятостью. Будут проверять работодателей, которые привлекают больше 10 самозанятых и выплачивают им доход от 50 тысяч рублей в месяц.

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Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Стандартный вычет

Увеличат вычет на второго ребенка до 2800 руб., а на каждого последующего - до 6000

Президент поручил поднять размер вычетов на детей.

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Ипотека

Участники СВО получат ипотеку по льготной ставке 2%

Ипотеку под 2% годовых будут выдавать военнослужащим и родственникам бойцов, которые погибли в ходе СВО.

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Логотип Нетология
Нетология
Бухгалтерский аутсорсинг

Зачем бухгалтеру на фрилансе соцсети 

Социальные сети уже давно перестали быть просто местом общения. Теперь это мощный инструмент продвижения и развития бизнеса. Бухгалтерам на фрилансе соцсети позволяют продемонстрировать свою экспертность, раскрутить личный бренд и успешно продавать свои услуги.

Зачем бухгалтеру на фрилансе соцсети 
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Налоги, взносы, пошлины

Введут дифференцированную систему налогообложения

С 2025 года контролирующие органы полностью перейдут на риск-ориентированный подход. Этот подход позволит сократить число проверок.

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Социальный вычет

Введут налоговый вычет за нормативы ГТО

Те, кто регулярно проходит диспансеризацию и сдает нормативы ГТО, получит право на налоговый вычет.

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Логотип ГдеКурс
ГдеКурс
Обзоры для бухгалтера

ТОП-25 курсов по инвестициям для начинающих в 2024 году

Если вы давно интересовались темой инвестирования, но не знали, с чего начать, то эта статья точно для вас. Здесь рассмотрим подборку курсов для начинающих инвесторов от топовых школ с сопровождением кураторов и обратной связью. Благодаря этим программам вы сможете в короткие сроки освоить тему инвестирования и увеличить свои доходы. 

ТОП-25 курсов по инвестициям для начинающих в 2024 году
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Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Банки

В марте - изменения в страховании вкладов

Госдума обратила внимание на 2 важных изменения по страхованию вкладов, которые начнут действовать в марте.

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УСН

Зачем предпринимателям на доходно-расходной УСН нужно заявление о зачете

Новые правила учета фиксированных взносов (без факта их уплаты) касаются только ИП на УСН «доходы» и ПСН. Для ИП «доходы минус расходы» факт уплаты взносов по-прежнему важен. Но все деньги идут на ЕНС в виде ЕНП, а платежки-02 с КБК взносов в 2024 году уже не принимают.

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НДФЛ

НДФЛ по дивидендам надо считать без учета зарплаты

Налоговый агент считает НДФЛ с дивидендов отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате таких доходов.

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Ипотека

Продлят семейную ипотеку

Президент предложил продлить программу семейной ипотеки до 2030 года

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Пользователи интернета

Суд разберется, можно ли считать доказательством опросы в телеграм-каналах

После жалобы компании Viola на конкурентов, которые скопировали упаковку ее продукции, управление ФАС провело в своем телеграм-канале голосование. Подписчики решили, что дизайн не похож. На этом основании служба отказала в возбуждении дела.

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Логотип Разобраться в налогах
Разобраться в налогах
Бухгалтерский учет

Реформация баланса: что это, для чего нужна и как провести

Реформацию бухгалтерского баланса проводят каждый год по состоянию на 31 декабря. Процедура реформации в программах для ведения бухучета выполняется автоматически. Но бухгалтеру все равно нужно знать, что это за процесс — чтобы проверить расчеты и, если требуется, — скорректировать.

Реформация баланса: что это, для чего нужна и как провести
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Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
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Самозанятые

Акт с самозанятыми: для чего нужен и как его оформить

Акт выполненных работ — один из первичных документов, который заказчики используют при сотрудничестве с самозанятыми. Рассказываем, когда он нужен обязательно, и как правильно его составить. 

Акт с самозанятыми: для чего нужен и как его оформить
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Логотип Наталия Лукина
Наталия Лукина
Карьера бухгалтера

Главбух — гонец с плохими новостями. История бухгалтера, решившего уйти из профессии

Мы нашли нашего пользователя-главбуха, которая продавала подписку Клерк.Премиум+Консультации. Выяснилось, что она решила оставить профессию бухгалтера и перешла в другую сферу. Мы выяснили, почему специалисты уходят из бухгалтерии. Читайте, ставьте лайки и делитесь своим мнением.

Главбух — гонец с плохими новостями. История бухгалтера, решившего уйти из профессии
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