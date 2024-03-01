📢 Внимание: 1 марта — старт всех потоков на профкурсах. Присоединяйтесь!

В 2024 году вступили в силу более 300 нововведений: новые ФСБУ, поправки в налоговый и трудовой кодекс, новые формы отчетности… и это только вершина айсберга. Чтобы оставаться востребованным специалистом, вы должны быть в курсе последних изменений и уметь их применять в работе.
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3. ФСБУ-2024, что бухгалтеру перестроить в работе: Аренда, НМА, ОС, Капвложения, Документооборот, Запасы, Инвентаризация
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