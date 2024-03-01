Кому можно сдавать упрощенную отчетность и кто должен проходить обязательный аудит

Пора готовиться к составлению годовой бухгалтерской отчетности. Нужно проверить, может ли ваша компания вести упрощенный учет и попадет ли бизнес под аудит.

Аттестованный преподаватель ИПБР России Вера Сокуренко объяснила, что право представлять упрощенную бухгалтерскую отчетность есть у субъектов малого предпринимательства, некоммерческих организаций, участников проекта «Сколково».

К малым компаниям относятся:

микропредприятия с доходом за прошлый год до 120 млн рублей и среднесписочной численностью до 15 человек включительно;

малые предприятия, у которых годовой доход не превышает 800 млн рублей, а количество сотрудников от 16 до 100 человек включительно.

Упрощенный бухгалтерский учет нельзя вести тем, чья отчетность подлежит обязательному аудиту, микрофинансовым компаниям, государственным организациям, коллегиям адвокатов и нотариальный палатам, а также НКО из реестра иноагентов.

Кому нужен обязательный аудит

Согласно Федеральному закону от 30.12.2008 № 307-ФЗ, обязательный аудит бухгалтерской отчетности должны проводить:

организации, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам;

профессиональные участники рынка ценных бумаг, бюро кредитных историй;

фонды, которые за год привлекли больше 3 млн рублей ;

акционерные общества, активы которых находятся в собственности государства, субъекта РФ или муниципального образования.

Также аудит нужен, если компания соответствует хотя бы одному из следующих условий:

доход от предпринимательской деятельности за год, предшествовавший отчетному периоду, больше 800 млн рублей;

сумма активов бухгалтерского баланса за год до отчетного периода составляла больше 400 млн рублей.

О том, какую информацию об активах и обязательствах нужно отразить в годовой отчетности с учетом новых ФСБУ, смотрите в полной записи вебинара!

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