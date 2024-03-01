У россиян появится новый инструмент для сбережений

Безотзывный сберегательный сертификат позволит вкладывать деньги в банк на срок больше трех лет с высокой доходностью.

Владимир Путин на ежегодном послании Федеральному собранию предложил запустить безотзывный сберегательный сертификат.

С помощью нового инструмента для сбережений жители страны смогут размещать деньги в банках на срок более трех лет с процентом доходности выше, чем при обычных вкладах.

Эти средства граждан также будут застрахованы государством в размере до 2,8 млн рублей, то есть в два раза больше, чем по обычным депозитам в банках, — сказал Путин.

Долгосрочные инвестиционные счета ИИС-3 также начнут страховать на сумму до 1,4 млн рублей.

За вложения в долгосрочные финансовые инструменты в размере до 400 тыс. рублей в год будет можно получать единый налоговый вычет.