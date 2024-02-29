⚡️Итоги дня: депутаты хотят цирк без животных, Роналду оштрафовали за неприличный жест, а основатель Wildberries на первом месте в Forbes

Подготовили обзор главных событий дня. Всё самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

Практически вся сегодняшняя повестка состоит из новостей про послание Владимира Путина Федеральному собранию, но мы нашли для вас еще несколько интересных тем:

Генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук третий раз возглавила рейтинг Forbes богатейших женщин, которые сами заработали капитал.

Дочь космонавта Юрия Гагарина теперь будет получать отчисления с мерча, где упоминается ее отец. Галина уже зарегистрировала в Роспатенте товарный знак «Юрий Гагарин».

В Китае беспилотное аэротакси отправилось в первый междугородний перелет.

Книга «Мастер и Маргарита» возглавила топ продаж крупнейшего книжного сервиса «ЛитРес».

Футболиста Роналду наказали за неприличный жест денежным штрафом почти в 8 тыс. долларов, а также отстранили от участия в следующем матче команды «Аль-Наср». Португалец несколько раз помахал рукой в области паха.

Школьникам разрешат пересдать ЕГЭ по одному предмету на выбор. Пересдача должна назначаться до окончания приемной кампании в вузы, чтобы выпускники успели подать документы уже с учетом новых результатов.

Депутаты хотят запретить животных в цирках, поскольку они не всегда соблюдают обязанности в отношении содержания и ухода за животными. Если запрет введут, то цирковых животных передадут в специализированные реабилитационные центры и приюты.

Напишите в комментариях, какие сегодняшние события вас заинтересовали больше всего!