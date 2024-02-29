⚡️Итоги дня: депутаты хотят цирк без животных, Роналду оштрафовали за неприличный жест, а основатель Wildberries на первом месте в Forbes

Практически вся сегодняшняя повестка состоит из новостей про послание Владимира Путина Федеральному собранию, но мы нашли для вас еще несколько интересных тем:
Генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук третий раз возглавила рейтинг Forbes богатейших женщин, которые сами заработали капитал.
Дочь космонавта Юрия Гагарина теперь будет получать отчисления с мерча, где упоминается ее отец. Галина уже зарегистрировала в Роспатенте товарный знак «Юрий Гагарин».
В Китае беспилотное аэротакси отправилось в первый междугородний перелет.
Книга «Мастер и Маргарита» возглавила топ продаж крупнейшего книжного сервиса «ЛитРес».
Футболиста Роналду наказали за неприличный жест денежным штрафом почти в 8 тыс. долларов, а также отстранили от участия в следующем матче команды «Аль-Наср». Португалец несколько раз помахал рукой в области паха.
Школьникам разрешат пересдать ЕГЭ по одному предмету на выбор. Пересдача должна назначаться до окончания приемной кампании в вузы, чтобы выпускники успели подать документы уже с учетом новых результатов.
Депутаты хотят запретить животных в цирках, поскольку они не всегда соблюдают обязанности в отношении содержания и ухода за животными. Если запрет введут, то цирковых животных передадут в специализированные реабилитационные центры и приюты.
Напишите в комментариях, какие сегодняшние события вас заинтересовали больше всего!
Комментарии1
Под Санкт-Петербургом найден первый в 2024 году съедобный гриб — саркосцифа алая 😲