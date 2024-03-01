🌺 Как заполнить декларацию по УСН, заявление на возврат денег с ЕНС и трудовой договор с дистанционщиком: разъяснения экспертов

Ежедневно наши эксперты готовят для вас статьи-разборы и мини-курсы о законопроектах, новых правилах, разъясняют действующие нормы НК и ТК, на примерах показывают, как заполнить декларацию, провести операцию в 1С и прикладывают образцы, бланки и другие полезные документы. Сегодня собрали топ таких разборов за неделю.

Работодатель может заключить ученический договор как с уже работающим сотрудником, так и с потенциальным (например, с тем, кто все еще учится в колледже). При досрочном увольнении оплату за обучение можно взыскать с работника.

По срокам подачи заявления ограничений нет, но если переплата возникла больше 3 лет назад, то ее вернуть нельзя, так как такие суммы не учитываются на ЕНС.

Продать жилье и не платить НДФЛ можно, если срок владения превышает минимальный, или если срок маленький, но вычеты перекрывают доход. Когда-то надо сдавать декларацию 3-НДФЛ, когда-то – не надо.

Если организация в 2023 году оплачивала страховые взносы за работников, их добровольное страхование, больничные, то на суммы таких выплат можно уменьшить налог за 2023 год. Их следует отразить в строках 140–143 раздела 2.

При составлении контракта с работником на дистанционке необходимо соблюдать общие требования, установленные ТК, а также специальные нормы.