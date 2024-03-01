Для обрабатывающей промышленности увеличат базу расчета амортизации

Такое предложение сделал В. Путин 29 февраля в ходе выступления перед Федеральным собранием.

Чтобы стимулировать обновление производственных мощностей предприятий обрабатывающей промышленности, президент предложил для них увеличить базу для расчета амортизации. Она составит 200% затрат на российское оборудование и НИОКРы.

Он пояснил: если компания приобретает отечественные станки на 10 млн рублей, то сможет уменьшить налогооблагаемую базу на 20 миллионов. Вот такая серьезная поддержка.

Также Путин настаивает, что вложения бизнеса в науку должны вырасти не менее чем в 2 раза. Подробнее об этом в нашей новости здесь.