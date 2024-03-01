Инвестиции

Путин: вложения бизнеса в науку должны вырасти не менее чем в 2 раза

Такую задачу обозначил президент в ходе обращения к Федеральному собранию 29 февраля.
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Он отметил, что отечественная научная инфраструктура – наше мощное конкурентное преимущество как в сфере фундаментальной науки, так и в создании заделов для фармацевтики, биологии, медицины, микроэлектроники, химической промышленности и производства новых материалов, для развития космических программ.

Считаю, что мы должны более чем вдвое увеличить совокупные вложения государства и бизнеса в исследование и разработки, довести их долю до 2% ВВП к 2030 году. И по этому показателю войти в число ведущих научных держав мира. При этом вновь повторю – должны существенно вырасти инвестиции в науку и со стороны частного бизнеса не менее чем вдвое к 2030 году. — подчеркнул президент.

При этом Путин заметил, что главное – это эффективность таких вложений. Речь идет о достижении конкретного научного результата в каждом конкретном случае. Здесь нужно использовать позитивный опыт российских федеральных научно-исследовательских программ по генетике, сельскому хозяйству, проектов Российского научного фонда.

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