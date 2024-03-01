За 6 лет появится минимум 100 индустриальных технопарков-кластеров

Он обозначил, что продолжится развитие индустриальных технопарков с акцентом на размещение производств малого и среднего бизнеса по технологическим приоритетам страны.
Здесь важно использовать преимущества кластерного подхода — когда компании растут вместе со своими смежниками, поставщиками, а их кооперация дает взаимовыгодный эффект для всех. — отметил глава государства.
Путин также обратил внимание правительства, до 2030 года необходимо создать еще не менее 100 таких площадок. Они должны формировать точки роста по всей территории страны, стимулировать капиталовложения.
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