Инвестиции

За 6 лет появится минимум 100 индустриальных технопарков-кластеров

Такое поручение дал правительству В. Путин в ходе обращения к Федеральному Собранию 29 февраля.

Он обозначил, что продолжится развитие индустриальных технопарков с акцентом на размещение производств малого и среднего бизнеса по технологическим приоритетам страны.

Здесь важно использовать преимущества кластерного подхода — когда компании растут вместе со своими смежниками, поставщиками, а их кооперация дает взаимовыгодный эффект для всех. — отметил глава государства.

Путин также обратил внимание правительства, до 2030 года необходимо создать еще не менее 100 таких площадок. Они должны формировать точки роста по всей территории страны, стимулировать капиталовложения.

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Инвестиции

За 6 лет появится минимум 100 индустриальных технопарков-кластеров

Такое поручение дал правительству В. Путин в ходе обращения к Федеральному Собранию 29 февраля.

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Онлайн-курсы

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Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
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