Япония ввела санкции против Тинькофф банка

Япония ввела новый пакет санкций против России, куда вошли девять физических и семь юридических лиц. Это следует из документа, опубликованного на сайте министерства международных дел Японии. В частности, в него попал Тинькофф банк.

26 февраля 2024 года холдинговая компания TCS Group (ей принадлежат российские «Тинькофф банк», виртуальный мобильный оператор, «Тинькофф Страхование», УК «Тинькофф Капитал», брокер «Тинькофф Инвестиции» и т.д.) перерегистрировалась из кипрской юрисдикции в российский специальный административный район (САР) на остров Русский (Дальний Восток). Основным акционером TCS Group с долей 35% является группа «Интеррос» Владимира Потанина. Ранее компания также «переехала» на остров Русский.

В январе акционеры кипрской TCS Group одобрили редомициляцию компании с Кипра в специальный административный район (САР), следует из материалов группы. Компания получила название «Международная компания публичное акционерное общество (МКПАО) «ТКС Холдинг». После редомициляции холдинг возглавил Константин Маркелов (согласно последним данным, он занимал пост вице-президента по бизнес-технологиям Тинькофф банка). Уставный капитал составляет 725,349 млн рублей.