Группа «Тинькофф» зарегистрировалась в САР на острове Русский

«Тинькофф» стал 70-й компаний, зарегистрированной на острове Русский. Головная структура банка переехала с Кипра в специальный административный район.

Головная структура банка «Тинькофф» — «ТКС Холдинг» — прошла регистрацию в специальном административном районе (САР) на острове Русский. Об этом сказано на сайте Корпорации развития Дальнего Востока.

26 февраля 2024 года МКПАО «ТКС Холдинг» стала 70-й компанией, зарегистрированной в САР на острове Русский, — говорится в сообщении.

Компания сменила юрисдикцию и переехала с Кипра в «русские офшоры». Такое решение было принято акционерами кипрской TCS Group Holding Plc 15 января 2024 года.

8 февраля 2024 года Центробанк принял решение о регистрации выпуска обыкновенных акций МКПАО «ТКС Холдинг» с листингом на Московской бирже.

Редомициляции в САР зарубежных структур российских компаний показывает свою эффективность, позволяя национальным компаниям не только поддержать публичный статус и акционерную структуру, но и учесть интересы всех категорий инвесторов — российских и международных, повышая эффективность корпоративного управления бизнеса, — сказал председатель «Тинькофф банка» Станислав Близнюк.

Сейчас на острове Русский зарегистрировано 70 компаний с активами больше 5,5 трлн рублей.