Туристы в составе группы смогут въезжать в Индию без виз

В третьем квартала 2024 года власти РФ и Индии планируют запустить групповой безвизовый режим.

Надеемся, что в первом квартале получим согласие от индийских коллег. Как всегда в международных делах, до оформления документов пройдет какое-то время. Поэтому давайте будем оптимистично на третий квартал рассчитывать, что первые туристы из Индии в рамках групповых безвизовых поездок поедут в Россию и мы сможем к ним ездить без виз, — сказал ТАСС замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков.