Внешнеэкономические сделки разрешат оплачивать криптовалютой. Только если ее добыли в РФ

Для оплаты контрактов по ВЭД будет можно использовать криптовалюту, которую добыли в России.

Минфин готовит уточнение в законопроект о майнинге, чтобы позволить импортерам и экспортерам проводить расчеты по внешнеторговым контрактам криптовалютой.

Главное условие — майнинг такой криптовалюты должен проходить на территории России, пишут «Ведомости» со ссылкой на начальника отдела регулирования банковской деятельности департамента финансовой политики Минфина Османа Кабалоева.

Законопроект, который переведет майнинг в правовое поле, внесли в Госдуму в ноябре 2022 года. Пока что документ не рассмотрели даже в первом чтении.