Олег Тиньков закрывает семейный благотворительный фонд

Благотворительный Фонд семьи Тиньковых будет закрыт с 1 июня 2024 года из-за признания Олега Тинькова иноагентом. Также бизнесмен выйдет из состава попечительского совета «Фонда борьбы с лейкемией», чтобы организация могла продолжить работу.

Моя семья вынуждена сейчас закрыть благотворительный «Фонд семьи Тиньковых» и выйти из состава попечительского «Фонда Борьбы с лейкемией», чтобы сохранить этот фонд, — сказал Олег Тиньков (цитата по РБК).

Благотворительностью бизнесмен начал заниматься после собственного опыта борьбы с лейкемией. Фонд семьи Тиньковых существовал с 2021 года и помогал развивать диагностику онкогематологических заболеваний. Также организация занималась исследованиями и обучением медицинского персонала.