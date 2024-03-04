Через год дезинфекция, дезинсекция и дератизация - только по лицензии

ФРМР и ФРМО: федеральные реестры медицинских организаций и работников

В 2017 году с целью повышения доступности медицинских услуг для населения Правительство приступило к созданию единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Если для рядового потребителя это хорошая новость, то для бизнеса — нет. Что изменилось в жизни медицинских организациям с появлением ЕГИСЗ — обсудим ниже.