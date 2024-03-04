Через год дезинфекция, дезинсекция и дератизация - только по лицензии

Изменения в законы о лицензировании и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения ввёл Федеральный закон от 26.02.2024 № 22-ФЗ.
При этом срок начала действия нового требования к этим услугам перенесли с 1 сентября 2024 на 1 марта 2025 года.
Изменения в законы о лицензировании и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения ввёл Федеральный закон от 26.02.2024 № 22-ФЗ.
При этом срок начала действия нового требования к этим услугам перенесли с 1 сентября 2024 на 1 марта 2025 года.
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