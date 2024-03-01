Будет новый ФСБУ

ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам» признают утратившим силу после того, как внедрят новый ФСБУ «Долговые затраты».

Сейчас новый стандарт направлен на экспертизу в Минфин. Ознакомиться с проектом ФСБУ «Долговые затраты» можно на сайте фонда «НРБУ «БМЦ».

Долговые затраты – это привлечение финансирования на долговой (возвратной) основе в любой форме (кредит, заем, долговые ценные бумаги, отсрочка, рассрочка платежа, аренда и т. д).

Долговые затраты признают расходом периода в течение срока действия долгового обязательства. За исключением той их части, которую по этому ФСБУ включают в стоимость инвестиционного актива.

Актив будет инвестиционным, если его подготовка к использованию или к продаже занимает много времени (более 12 месяцев). Речь идет о таких случаях, когда, например, компания берет кредит на покупку оборудования.

При этом малый бизнес может не включать долговые затраты в инвестиционный актив, а учитывать их в том периоде, к которому они относятся.