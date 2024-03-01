Будет новый ФСБУ

Сейчас новый стандарт направлен на экспертизу в Минфин. Ознакомиться с проектом ФСБУ «Долговые затраты» можно на сайте фонда «НРБУ «БМЦ».
Долговые затраты – это привлечение финансирования на долговой (возвратной) основе в любой форме (кредит, заем, долговые ценные бумаги, отсрочка, рассрочка платежа, аренда и т. д).
Долговые затраты признают расходом периода в течение срока действия долгового обязательства. За исключением той их части, которую по этому ФСБУ включают в стоимость инвестиционного актива.
Актив будет инвестиционным, если его подготовка к использованию или к продаже занимает много времени (более 12 месяцев). Речь идет о таких случаях, когда, например, компания берет кредит на покупку оборудования.
При этом малый бизнес может не включать долговые затраты в инвестиционный актив, а учитывать их в том периоде, к которому они относятся.
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Комментарии5
Радость то какая
Нам видно мало тех что уже придумали 😁
а как же: нужно больше ФСБУ, всяких и разных
заенадоели! опять какую-нить муть, с трудом понятную только главбухам и замам, а на самом деле никому не нужную