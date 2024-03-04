С 1 марта винные этикетки должны стать более читаемыми

Теперь на этикетке или контрэтикетке должны указывать информацию:
о виде продукции;
производителе;
сорте винограда;
месте происхождения винограда;
годе сбора урожая.
Шрифт должен быть контрастным и легкочитаемым. Размер шрифта такой:
о месте происхождения и годе сбора урожая - не менее 12 пунктов;
сорте/сортах винограда, виде, наименовании производителя – размером (кеглем) не менее 8 пунктов.
Это касается производителей и импортеров винодельческой продукции.
Росалкогольтабакконтроль уточнил, что маркировка, сделанная по прежним правилам, не мешает продаже такого вина до его полной реализации или окончания срока годности.
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