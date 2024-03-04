Банки

Центробанк сделает универсальный платежный QR-код

Пилотный проект с единым QR-колом для бесконтактной оплаты платежей запустят уже в 2024 году.

В 2024 году Центробанк запустит пилотный проект с универсальным платежным QR-кодом. Об этом рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Ряд банков инициировал вопрос о введении универсального QR, мы проработали эту технологию, недавно провели совещание с рядом крупных кредитных организаций, где большинство высказались «за», мы продолжим ее прорабатывать. Полагаем, что это очень важно, универсальный QR востребован людьми, — сообщила ТАСС Эльвира Набиуллина.

В 2023 году заместитель президента — председателя правления банка ВТБ Георгий Горшков предложил ЦБ создать единый QR-код, которым будет можно бесконтактно оплачивать счета любым способом. Например, банковскими картами, цифровыми рублями или другими способами.

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Банки

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