ЕНП (единый налоговый платеж)

Квитанцию для уплаты налога можно сделать на сайте ФНС

Организация или ИП могут двумя способами сформировать документ для уплаты налога. Для этого можно воспользоваться сервисами ФНС.
51 21

Способ № 1 – через специальный сервис

В сервисе «Уплата налогов и пошлин», выбрать «Пополнить ЕНС» в подразделе «Индивидуальным предпринимателям» или «Юридическим лицам».

Способ № 2 – через личный кабинет

На главной странице личного кабинета ИП надо перейти по кнопке «Пополнить»/«Оплатить», далее в разделе «Пополнение ЕНС» выбрать вкладку «Сформировать квитанцию на оплату».

Организация на главной странице ЛК должна перейти по кнопке «Пополнить ЕНС», заполнить необходимые поля и нажать «Сформировать платежное поручение».

Разберитесь во всех нюансах работы с ЕНП, особенностях составления и сроках сдачи уведомлений на курсе профессиональной переподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С»

Вы можете купить курс по специальной цене за 12 290 рублей вместо 32 890 рублей!

Купить курс

Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер» и стандартам Министерства образования РФ. После обучения вы получите диплом на 256 ак. часов, который внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.

На все курсы повышения квалификации действует скидка до 87%! Посмотреть каталог.

Начать дискуссию

Трудовое право

🌷 Началась короткая рабочая неделя

На этой неделе надо отработать не пять, а четыре рабочих дня, из которых один – короткий.

21

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Уведомление по ЕНП

Сегодня не забудьте сдать уведомление по ЕНП

В 2024 году уведомления по ЕНП на НДФЛ надо сдавать два раза в месяц. Ближайший срок сдачи – 4 марта (так как 3 марта – выходной).

873
Логотип ГдеКурс
ГдеКурс
Обзоры для бухгалтера

ТОП-15 курсов по инвестициям в недвижимость в 2024 году

Благодаря устойчивому росту цен на жилье и активному развитию коммерческой инфраструктуры, инвестиции в недвижимость в этом году обещают быть особенно прибыльными. Если у вас появилось желание влиться в мир инвестиций в недвижимость, нынешний год — отличное для этого время.

ТОП-15 курсов по инвестициям в недвижимость в 2024 году
25

Календарь вебинаров

23
Лучшие спикеры, новый каждый день
Интернет и IT

Википедию могут заблокировать за статьи о VPN-сервисах

У властей появились законные основания заблокировать сайт Википедия. Пользователям предлагают перейти на другие энциклопедии — например, на БРЭ, «Рувики» и «Руниверсалис».

2
68
ЕНП (единый налоговый платеж)

Квитанцию для уплаты налога можно сделать на сайте ФНС

Организация или ИП могут двумя способами сформировать документ для уплаты налога. Для этого можно воспользоваться сервисами ФНС.

51
Логотип Алевтина Иванова
Алевтина Иванова
Ведение бизнеса

Обеление бизнеса – путь к честной конкуренции, но идет он извилистыми тропами

Форбс рассказывает о прошедшем недавно форуме «Опоры России» с участием руководства ФНС, на котором обсуждались результаты проектной работы ФНС по обелению отрасли клининга.

Обеление бизнеса – путь к честной конкуренции, но идет он извилистыми тропами
14

Онлайн-курсы

46
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Логотип Клерк
Клерк
ВЭД

Как платить НДС при импорте товаров из ЕАЭС в 2024 году

Кому и когда платить НДС при импорте, когда платить налог не нужно, что изменилось в правилах ввоза товаров через посредников.

Как платить НДС при импорте товаров из ЕАЭС в 2024 году
112
УСН

Какой КБК указывать в платежке и уведомлении на УСН в 2024 году + образец платежки

С 2024 года платежки со статусом 02 отменили. Теперь, чтобы оплатить аванс по УСН, надо делать платежку со статусом 01.

1
171
Пенсии

Депутаты хотят увеличить размер пенсий до 2 прожиточных минимумов

За стаж работы от 30 лет пенсионерам могут повысить размер пенсионных выплат. Они будут получать больше 26 000 рублей.

8
250
Логотип Иван Шестак
Иван Шестак
Ведение бизнеса

6 шагов, чтобы стать финансовым директором

Финансовый директор — специалист, который отвечает за успех бизнеса. В зависимости от компании он может управлять кредитными портфелями, денежными средствами или отвечать за все финансы компании. Стать финансовым директором непросто, поскольку у главного финансиста должны быть как хорошее образование, так серьёзный опыт работы.

6 шагов, чтобы стать финансовым директором
1
16
Логотип EasyDocs
EasyDocs
ЭДО в кадровом учете

Как оптимизировать кадровое делопроизводство при внедрении КЭДО

Компании ежедневно имеют дело с огромным объемом кадровой документации. Это создает большую нагрузку и стресс на кадровых специалистов. Ускорить документооборот и оптимизировать управление кадрами можно — расскажем, как и в чем здесь поможет система кадрового электронного документооборота.

Как оптимизировать кадровое делопроизводство при внедрении КЭДО
131
Проверки

Региональные власти начнут проводить внеплановые проверки бизнеса без согласия с прокуратурой

Право инициировать проверки в регионах будет не только у президента и премьер-министра, но и у губернаторов. Согласовывать контрольные мероприятия с прокуратурой не нужно.

153

Разборы законов

1 190
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
6-НДФЛ

По каким правилам будут проверять новую форму 6-НДФЛ

Для отчетов с 1 квартала 2024 года есть рекомендованная форма 6-НДФЛ из письма ФНС, а есть утвержденная приказом ФНС. Для первой есть контрольные соотношения, для второй – не было, но ФНС выпустила письмо с разъяснениями, откуда их взять.

178
Логотип s.ivanova_
s.ivanova_
Экономика России

Новый язык в условиях санкций: как власти и бизнес будут выстраивать отношения в 2024 году

Что изменится в корпоративных отношениях в 2024 году, как теперь будут работать специальные административные районы и почему у предпринимателей нет своего языка, чтобы обсуждать с государством «новую нормальность».

Новый язык в условиях санкций: как власти и бизнес будут выстраивать отношения в 2024 году
1
39
Пользователи интернета

Правообладателей музыкальных и литературных произведений подключат к антипиратскому реестру

В течение года начнет работу обновленный реестр с программным обеспечением для поиска пиратского контента, в том числе и в социальных сетях.

44
Социальные пособия

Безработные будут составлять резюме по новой форме

Утвердили новые бланки, которые касаются безработных – заявление о признании безработным, резюме, направление на работу, заявление работодателя о вакансиях и т. д.

125
Логотип Наталия Лукина
Наталия Лукина

Обзор за выходные. Что произошло пока мы отдыхали

Предлагаю вспомнить, что интересного и важного произошло за выходные, чтобы быть в курсе происходящих событий в мире.

83
Логотип Астрал
Астрал
Регистрация ООО

Как открыть и зарегистрировать обособленное подразделение ООО

В нашей новой статье разберём, как открыть обособленное подразделение ООО, как провести его регистрацию в ФНС и платить за него налоги. Также рассмотрим понятие обособленного подразделения и его функционирование как формы масштабирования бизнеса.

Как открыть и зарегистрировать обособленное подразделение ООО
47

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Электронная отчетность

Доверенность для сдачи отчетов нельзя создавать по старому формату, но можно отзывать

С 1 марта действует новый формат электронной доверенности (5.02). Он годится для отзыва доверенностей, созданных как по новому формату 5.02, так и по старому 5.01. Но для отзыва в течение года можно применять и старый формат.

75

Интересные материалы

Логотип Александр Андрианов
Александр Андрианов
Бухгалтерский учет

О дате признания вклада в имущество в бухгалтерском учете

В статье отвечаем на вопрос: в каком размере ООО следует признать в 2023 году добавочный капитал.

19