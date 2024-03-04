Квитанцию для уплаты налога можно сделать на сайте ФНС

В сервисе «Уплата налогов и пошлин», выбрать «Пополнить ЕНС» в подразделе «Индивидуальным предпринимателям» или «Юридическим лицам».

На главной странице личного кабинета ИП надо перейти по кнопке «Пополнить»/«Оплатить», далее в разделе «Пополнение ЕНС» выбрать вкладку «Сформировать квитанцию на оплату».

Организация на главной странице ЛК должна перейти по кнопке «Пополнить ЕНС», заполнить необходимые поля и нажать «Сформировать платежное поручение».

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