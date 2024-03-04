Доверенность для сдачи отчетов нельзя создавать по старому формату, но можно отзывать

Об этом сообщает ФНС в письме от 26.02.2024 № ЕА-4-26/2136@.
Электронные доверенности предыдущего образца (формат 5.01), оформленные после 1 марта 2024 года, приниматься не будут.
Между тем, заявления в формате версии 5.01 об отзыве доверенностей будут принимать еще год в период с 01.03.2024 по 28.02.2025.
Рекомендуемый формат заявления об отзыве доверенности ранее был доведен письмом ФНС от 20.01.2022 № ЕА-4-26/534@.
Напомним, новый формат машиночитаемой доверенности предусматривает возможность последующего передоверия и передачи полномочий нескольким уполномоченным представителям.
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