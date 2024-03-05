Предприниматели смогут подобрать франшизу для открытия бизнеса

Новый сервис от цифровой платформы МСП позволит начинающим и действующим предпринимателям определиться с франшизой.

На цифровой платформе МСП.РФ запустили сервис по подбору и покупке проверенных франшиз. В каталоге уже больше 60 предложений, которые прошли экспертизу Российской ассоциации франчайзинга (РАФ).

Как сказано на сайте Корпорации МСП, сервис будет доступен начинающим и действующим предпринимателям, которые зарегистрированы на платформе МСП.

По каждому предложению собрана информация, нужная для решения о покупке. Это стоимость франшизы, размер платежей за использование торговой марки, суммы стартового капитала для открытия, а также ожидаемый срок окупаемости.

Сервис позволяет сравнить подходящие франшизы.

В будущем мы планируем предоставить пользователям МСП.РФ еще больший выбор вариантов для открытия бизнеса по франшизе. Для владельцев франшиз уже доступна возможность подачи онлайн-заявки на включение своих франшиз в каталог сервиса, — сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

На цифровой платформе сейчас доступны франшизы по 10 отраслевым направлениям. Это розничная торговля, общественное питание, бытовые, спортивные, образовательные, развлекательные и медицинские услуги, а также производство и строительство.