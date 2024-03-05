При снижении аренды надо уменьшать ППА

В этом случае надо сделать проводку:

Д76 «Обязательство по аренде» – К04 ППА.

Разъяснение дала эксперт Вера Сокуренко в сервисе «Клерк.Консультации».

Но если за счет уменьшения обязательства по аренде ППА уходит в минус, то ППА снижается до нуля, а оставшаяся часть снижения обязательства приводит к образованию дохода.

Пример

Балансовая стоимость ППА = 100

Обязательство по аренде нужно уменьшить на 130.

Нужно сделать проводки:

Д76 – К04 = 100

Д76 – К91 = 30

Уменьшение обязательства по аренде сверх балансовой стоимости права пользования активом включают в доходы текущего периода на основании п. 21 ФСБУ 25/2018.