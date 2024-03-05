При снижении аренды надо уменьшать ППА

В этом случае надо сделать проводку:
Д76 «Обязательство по аренде» – К04 ППА.
Разъяснение дала эксперт Вера Сокуренко в сервисе «Клерк.Консультации».
Но если за счет уменьшения обязательства по аренде ППА уходит в минус, то ППА снижается до нуля, а оставшаяся часть снижения обязательства приводит к образованию дохода.
Пример
Балансовая стоимость ППА = 100
Обязательство по аренде нужно уменьшить на 130.
Нужно сделать проводки:
Д76 – К04 = 100
Д76 – К91 = 30
Уменьшение обязательства по аренде сверх балансовой стоимости права пользования активом включают в доходы текущего периода на основании п. 21 ФСБУ 25/2018.
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