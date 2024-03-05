Ведение бизнеса

Запущен сервис выбора франшизы для открытия бизнеса

Новый сервис по подбору и покупке проверенных франшиз стал доступен на Цифровой платформе МСП.РФ.
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Сейчас в каталоге уже свыше 60 предложений, прошедших экспертизу Российской ассоциации франчайзинга (РАФ).

Доступ к сервису и подаче онлайн-заявок на приобретение имеют зарегистрированные на МСП.РФ пользователи — начинающие и действующие предприниматели из всех регионов страны.

По каждой франшизе представлена ключевая информация для принятия решения о покупке:

  • стоимость франшизы;

  • размер платежей за использование торговой марки;

  • сумма стартового капитала для открытия;

  • ожидаемый срок окупаемости;

  • требования к площади и персоналу.

Сервис позволяет сравнивать все выбранные франшизы.

В настоящее время через сервис доступны франшизы 10 отраслевых направлений, включая розничную торговлю, общепит, бытовые, спортивные, медицинские, образовательные и развлекательные услуги, а также производство и строительство.

Франчайзинг, в первую очередь, полезен начинающим предпринимателям, которые только собираются запустить свой бизнес. Благодаря новому сервису они смогут опираться на надежную франшизу с проверенной на практике бизнес-моделью и известной торговой маркой. Благодаря запуску онлайн-сервиса, открыть свой бизнес по франшизе смогут жители всех регионов России. Для каждого владельца франшизы на МСП.РФ создан личный кабинет для получения и обработки заявок на их покупку», — отметил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Он добавил, что по договоренностям с франчайзерами Корпорация МСП будет отслеживать информацию о статусах рассмотрения заявок пользователей вплоть до открытия новых объектов.

В будущем пользователям МСП.РФ дадут еще больший выбор вариантов для открытия бизнеса по франшизе. Для владельцев франшиз уже доступна возможность подачи онлайн-заявки на включение своих франшиз в каталог сервиса.

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