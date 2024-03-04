В магазинах начнут выборочно проверять алкоголь

Правительство разрешило Росалкогольтабакконтролю проводить выборочные проверки алкогольных напитков в розничных магазинах.
В постановление Правительства № 336 от 10.03.2022 добавят новый пункт, который разрешит в условиях моратория вести выборочный контроль алкогольной продукции без согласия прокуратуры. Об этом узнал РБК.
Проверять продукцию отдельных производителей или импортеров будут через контрольные закупки. Если алкоголь не будет соответствовать стандартам качества, компании попадут на внеплановую проверку уже по согласованию с прокуратурой.
В 2017 году надзорные органы проводили контрольные закупки алкоголя, чтобы выявить нарушения при его продаже.
Комментарии5
Интересно, а добровольные помощники-проверяльщики им не нужны?
С какой стати? Создадут для этого отдельный отдел, разумеется, на бюджетном финансировании. Сотрудники других подразделений между собой, возможно, их будут называть "бухариками".
вот работа!!!!!
Каждый день отправляешься на проверку, берёшь бутылочку-две, можно ещё колбаски взять на проверку, селёдочки.... и сиди, проверяй. К вечеру результат готов: нормальная водка!
Да нафиг они нужны согласовывать с ними! Ещё скажите что и делиться с ними!
Сами себе бутылочку организуют
ой, так им ещё и сигареток на вечер можно притаранить! После того как выпьешь закурить хочется даже не курящему!!! Кароче .... не работа, а лафа! И причём каждый день! И причём это реально основная работа, даже подальше от строго начальства прятаться не нужно!
Нашли табак у старика.
— Хороший табачок! —
Из бочки выпили пивка.
Хозяева — молчок.
Эта.... а мне интересно: а как организуется изъятие бутылочки на проверку?
Проверяльщику на это деньги выделяются и он эту бутылку типа покупает? или как? ему выдаётся какое-то постановление в коем указано что доллжен взять 1 бытыловку виски и он предъявив его забирает .... А магазин это постановление подкладывает в качестве для списания?
или как?