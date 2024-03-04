В магазинах начнут выборочно проверять алкоголь

Контрольная закупка позволит выявить нарушения у производителей и импортеров алкогольной продукции. Проверки разрешат проводить без согласования с прокуратурой.

Правительство разрешило Росалкогольтабакконтролю проводить выборочные проверки алкогольных напитков в розничных магазинах.

В постановление Правительства № 336 от 10.03.2022 добавят новый пункт, который разрешит в условиях моратория вести выборочный контроль алкогольной продукции без согласия прокуратуры. Об этом узнал РБК.

Проверять продукцию отдельных производителей или импортеров будут через контрольные закупки. Если алкоголь не будет соответствовать стандартам качества, компании попадут на внеплановую проверку уже по согласованию с прокуратурой.

В 2017 году надзорные органы проводили контрольные закупки алкоголя, чтобы выявить нарушения при его продаже.