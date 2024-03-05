В Петербурге определили лучших инхаус-юристов

Профессиональное сообщество отметило инхаус-команды и отдельных юристов в 12 номинациях за вклад в развитие отечественной юридической отрасли и бизнеса Северо-Запада.

В Санкт-Петербурге прошла церемония награждения победителей Премии для корпоративных юристов LEGAL TO BUSINESS AWARDS.

Премия направлена на объединение профессионалов, на консолидацию юридической отрасли с бизнесом. Мы постарались создать площадку, где можно поделиться интересными кейсами, совместно найти какие-то решения, — сказала Светлана Гузь, управляющий партнер LEGAL to BUSINESS.

В номинации «Лучшая юридическая команда» победил ООО «Домклик». ПАО «Банк Санкт-Петербург» стал лучшим в номинации «Санкционное право”. АО «Мэлон Фэшн Груп» получили заслуженную награду в номинации «Интеллектуальная собственность».

В номинации GR (Государственно-правовые отношения) жюри выделило компанию «МОНОПОЛИЯ.Онлайн». В номинации Litigation (Судебные споры) было отмечено ООО «УК «КОСМОСЕРВИС ЦЕНТР». ООО «Сервисы «Везу» стали победителями в номинации Реструктуризация / Медиация.

Лучшей в номинациях Банкротство / Исполнительное производство и Налоговое право стала компания АО «Дипстройсервис». Лидером среди соискателей премии в номинации Антимонопольное право стал индивидуальный предприниматель Никитин Вячеслав.

Территориальный Свободный Профессиональный Союз «Союз» Норильск был отмечен жюри в номинации Трудовое право.

Нам было интересно поближе познакомиться с юридической практикой и попробовать найти яркие истории компаний Северо-Запада в этой сфере. Конкурс абсолютно оправдал эти ожидания: он обнаружил возможность российских корпоративных юристов решать совершенно нестандартные правовые задачи, — сказал организационный партнер, директор РБК Петербург Евгений Зинин.

Специальными наградами от со-организаторов были удостоены компании АО «Биокад» и ОАО «Силовые машины».

Победители были отмечены памятным знаком отличия — статуэткой, разработанной и изготовленной Санкт-Петербургской ювелирной компанией «Акимов» специально для события, а также получили подарки от партнеров Премии.