Незавершенные переводы в системе CONTACT возвратят во время ликвидации банка QIWI

Отправителей переводов включат в третью очередь кредиторов, когда начнется ликвидация банка «Киви».

Пользователи не смогли полностью отправить 17 тыс. денежных переводов на сумму больше 700 млн рублей. Доставку денег прервал отзыв лицензии у банка QIWI.

Зависшие средства можно получить во время ликвидации банка «Киви». Отправителей переводов включат в состав кредиторов третьей очереди. Об этом сказано в телеграм-канале Агентства по страхованию вкладов.

Чтобы вернуть деньги, нужно заполнить форму, в которой указывают: ФИО, СНИЛС, дату рождения, реквизиты паспорта, почтовый адрес, контактные данные, номер и сумму перевода, реквизиты банковского счета в рублях, открытого на имя кредитора, куда будут возвращены денежные средства.

Отправить заявления можно по почте или принести лично в московский офис АСВ.