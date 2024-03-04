СМИ: ремонт китайских автомобилей подорожал за год на четверть

Неисправных китайских автомобилей не старше 4 лет прибавилось на 35%.

Владельцы китайских машин в России записаны в сервисы почти на 2 месяца вперед, очередь постоянно растёт, сообщает издание «Мотор».

Мастерам приходится по нескольку дней искать причины поломок из-за низкого качества кабелей и разъемов. Существует также тотальная нехватка запчастей.

Машины из Поднебесной плохо переносят русскую зиму и еще хуже — российские дороги,- говорят Автоэксперты. Именно поэтому китайские машины не могут работать в такси — проблемы с амортизаторами начинаются уже на 20 тысячах км.

В 2023 году в Россию было ввезено больше миллиона машин из Китая, из них чуть больше 700 тысяч — новых. По сравнению с 2022 годом, продажи в сегменте новых машин взлетели в 3,7 раза, а подержанных — в полтора раза. До 2022 года китайских машин в России практически не было.

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